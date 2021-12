Enrico Rava in un pocker d’assi del jazz apre a Roma 2022

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Enrico Rava in un poker di assi del

jazz per aprire in grande stile il 2022. La Fondazione Musica

per Roma ha riunito quattro fuoriclasse nel gruppo stellare che

renderà unica e irripetibile la serata del 3 gennaio all’

Auditorium Parco della Musica. Il mitico trombettista triestino,

82 anni, sarà in scena con il pianista Danilo Rea, Dario Deidda

al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria per un viaggio che

si preannuncia pieno di fascino ed emozioni attraverso standard

jazz, canzoni italiane e brani pop. Sono passati ormai più di 50

anni da quando Rava apparve, prima sulla scena italiana e poi in

quella mondiale, collaborando con artisti del calibro di Gato

Barbieri e Steve Lacy. A New York ha lavorato suonato con

Roswell Rudd, Carla Bley, John Abercrombie, Cecil Taylor, tra i

tanti. Negli anni settanta il rientro in Italia e un inanellarsi

di concerti e dischi con i gruppi a suo nome, l’incontro con

l’Opera e quello con il Pop di Michael Jackson, la sua

predisposizione a scoprire giovani talenti: nel corso degli anni

Massimo Urbani, Paolo Fresu, Mauro Beggio, Stefano Bollani,

Gianluca Petrella, Francesco Diodati. E poi le collaborazioni

con tanti artisti: Lee Konitz, Richard Galliano, Pat Metheny,

John Scofield, Dave Douglas, Geri Allen, Miroslav Vitous, Philip

Caterine, Tomasz Stanko, Michel Petrucciani, Joe Lovano. (ANSA).



