Enzo D’Alò a Berlino con il nuovo film d’animazione

Dopo i successi internazionali de La freccia azzurra, La Gabbianella e il Gatto, Momo alla conquista del tempo, Opopomoz e Pinocchio, Enzo d’Alò torna con un nuovo ed emozionante film d’animazione: MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE, in concorso al Festival del cinema di Berlino nella sezione Generation Kplus.

Regista, sceneggiatore e maestro dell’animazione, d’Alò porta sul grande schermo un appassionante racconto di formazione con protagonista Mary, esuberante ragazzina dalla faccia tosta, e la sua avventura tra passato, presente e futuro in una incantevole Irlanda dai colori vividi e paesaggi mozzafiato. Una storia resa ancora più affascinante grazie, tra gli altri, al design di Peter De Sève (L’Era Glaciale, Mulan, Alla ricerca di Nemo), alle musiche di David Rhodes (La Gabbianella e il Gatto) e al candidato ai Golden Globe e vincitore di un Emmy Award Brendan Gleeson, che ha prestato la voce a Paddy, il padre di Mary. Liberamente tratto dal romanzo La gita di Mezzanotte di Roddy Doyle (Guanda), il film è scritto da Enzo d’Alò e Dave Ingham e approderà presto al cinema con Bim Distribuzione.

“Sono profondamente orgoglioso di partecipare alla Berlinale – ha dichiarato D’Alò -, un Festival così attento ai contenuti per le nuove generazioni; vorrei ringraziare gli artisti e i professionisti che hanno reso possibile la realizzazione di questo film, durante cinque difficili anni attraversati da innumerevoli problematiche e grandi trasformazioni sociali. È una storia, questa, in cui ogni spettatore non potrà fare a meno di identificarsi e commuoversi, fino a restarne dolcemente coinvolto. Mary, Scarlett, Emer e Tansey ci permetteranno di affrontare le nostre contraddizioni nella speranza di risolverle con l’ironia e la leggerezza di una fiaba animata”.

Mary ha 11 anni e un’incontenibile passione per la cucina: vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno. Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche imprevedibili, e affrontarli può diventare un’avventura. (ANSA).



