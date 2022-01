Epifania al cinema, tre titoli da non perdere

Condividi l'articolo

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) – ROMA, 06 GEN – – Appena tra film caratterizzano

l’ultimo periodo festivo d’inizio d’anno, ma sono – in modo

diverso- altrettanti regali per chi ama il buon cinema:

– UN EROE di Asghar Farhadi con Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh,

Sarina Farhadi, Fereshteh Sadre Orafaiy. Profuma di Oscar il

nuovo film del regista iraniano che ha preso il posto di

Kiarostami nel gotha della cinefilia internazionale. A

Hollywood, Farhadi ha già vinto due volte e promette di essere

tra i maggiori rivali dell’italiano Sorrentino anche questa

volta dopo l’ovazione a Cannes con successivo Premio della

Giuria. Non è detto però che il film non venga ritirato

all’ultimo per le frizioni tra il regista e il governo del suo

paese. In effetti la vicenda narrata,pur svolgendosi in una

dimensione totalmente individuale, dice molto sulla società

iraniana di oggi. Il protagonista esce di prigione per un

permesso di due giorni dovendo scontare una condanna per un

debito non pagato. L’uomo vorrebbe usare di quello spicchio di

libertà per ripagare una parte del debito e ha l’insolita

fortuna di trovare sulla sua strada una borsa piena d’oro.

Nonostante la tentazione di farne un uso personale, il

malcapitato sceglie l’onestà e restituisce il denaro, diventando

eroe per un giorno, grazie alla pubblicità dei media. Ma la

popolarità ha una doppia faccia: nel volgere di breve tempo

l’eroe viene messo alla gogna per la sua condanna e si ritrova

additato dalla moralità pubblica. Un capolavoro del cinema come

racconto morale.

– THE KING’S MAN: LE ORIGINI di Matthew Vaughn con Ralph

Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom

Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou,

Charles Dance, Stanley Tucci, Alexandra Maria Lara, Ross

Anderson, Neil Jackson, Alison Steadman, Branka Katic, Robert

Aramayo, Joel Basman. Parata di stelle internazionali intorno

all’ineffabile protagonista Ralph Fiennes per il terzo capitolo

di una saga a metà trai supereroi e la commedia di costume che

questa volta rivela come nacque il mito del servizio

super-segreto che da un secolo difende la Gran Bretagna e il

mondo civile da tiranni pazzi e criminali internazionali che

sognano l’ecatombe della guerra finale. Al tempo della prima

guerra mondiale una lega di valorosi difensori della libertà.

Guerrieri d’élite al servizio dell’intelligence, gli uomini di

Kingsman devono immolarsi per fare da scudo a una società ignara

del pericolo che corre in ogni epoca. Il tono irride allo

spirito di James Bond,ma è molto più fedele allo spirito ironico

del Comic Book “The Secret Service” di Mark Millar e Dave

Gibbons.

– LA CROCIATA di e con Louis Garrel e con Laetitia Casta, Joseph

Engel, Ilinka Lony, Julia Boème, Lionel Dray, Clémence

Jeanguillaume, Lazare Minoungou, Farid Bouzenad. Se avete dei

dubbi nell’andare al cinema per vedere un kolossal su crociati e

musulmani in guerra per il Santo Sepolcro, toglietevi il

pensiero. Il nuovo film dell’enfant prodige del cinema francese

è una commedia che più contemporanea non si può: Abel e Marianne

sono una felice coppia di genitori alle prese con le

intemperanze e i sogni del tredicenne Joseph, ragazzo modello e

figlio amatissimo. Fino al giorno in cui i due adulti scoprono

che il ragazzo trafuga di nascosto oggetti di valore da casa e

li spedisce a un misterioso indirizzo che ha a che fare con

l’Africa. Il dubbio che si tratti di un’azione illegale viene

presto fugato, ma si scopre anche che le stesse imprese

ladresche accomunano Joseph con ragazzi di tutto il mondo: si

tratta infatti di finanziare un gigantesco progetto di

redistribuzione delle risorse a favore dei più poveri. Cosa

faranno a questo punto gli adulti? Il tono comico è inedito nel

cinema di Garrel, ma rappresenta qui una bella sorpresa. (ANSA).



