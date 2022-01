Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 15 GEN – La data per la sentenza nei

confronti di Ghislaine Maxwell, l’ex socialite britannica

colpevole secondo la giuria di reati sessuali con Jeffrey

Epstein, è stata fissata al 28 giugno. Lo ha annunciato il

giudice Alison Nathan sottolineando comunque che la data

potrebbe slittare a seconda dell’esito della richiesta di

Maxwell per un nuovo processo sulla base dei commenti di uno dei

giurati. (ANSA).



