Epstein: spunta il marito misterioso di Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwsell, la donna accusata di essere stata la complice del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, e’ segretamente sposata ma si rifiuta di svelare l’identita’ del marito. Lo ha rivelato Alison Moe, uno dei tre procuratori di New York che segue il caso. Per gli inquirenti la presenza del ‘coniuge misterioso’ rappresenta un aspetto non irrilevante che conferma una volta di piu’ la necessita’ di tenere in carcere l’imputata, viste le difficolta’ nello stabilire la reale portata della ricchezza a sua disposizione. Ricchezza che aumenterebbe la possibilita’ di fuga.I procuratori hanno quindi puntato il dito sulla mancanza di trasparenza da parte di Maxwell e sulle “finanze opache” a disposizione della donna e di suo marito.

