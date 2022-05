Equitazione: Gualtieri “Piazza di Siena gemma sport mondiale”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 MAG – “È un piacere essere qui a presentare

uno straordinario evento di sport. Si svolge dopo due anni

difficili, ma veniamo dal successo del tennis con gli

Internazionali e ora abbiamo un altra gemma mondiale dello sport

in una cornice unica al mondo”. Lo ha detto il sindaco di Roma,

Roberto Gualtieri, durante la presentazione di Piazza Siena. “È

una manifestazione che onora la Capitale anche per gli eventi

che l’affiancheranno – ha continuato – Apprezzo molto anche

l’attenzione alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici

perché questo è uno sport che vive dentro la natura e si

richiama a questi principi. È un evento che ha tutte le

condizioni per un grande successo. Vogliamo fare di Roma una

capitale dello sport a tutti i livelli e Piazza di Siena porterà

turismo di qualità”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte