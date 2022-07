Era evaso durante visita a tomba madre, arrestato in Montenegro

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 17 LUG – E’ finita la latitanza di Massimo

Riella, il 48enne evaso quattro mesi fa dopo che gli era stata

concessa un’uscita, sotto scorta, dal carcere Bassone di Como,

dove era detenuto in custodia cautelare con l’accusa di aver

rapinato due anziani. L’uomo, su cui pendeva un mandato di

cattura internazionale, è stato arrestato ieri in Montenegro,

come riportano Il Giorno e il Corriere della Sera, dove la

polizia del luogo lo ha identificato e fermato.

Massimo Riella era stato arrestato lo scorso dicembre per una

rapina ed era evaso il 12 marzo durante un permesso premio,

quando gli era stato concesso di fare visita alla tomba della

madre al cimitero di Brenzio, paesino sul lago di Como. Era

bastato un attimo, in cui era rimasto senza manette, per la

fuga.

Poi per mesi era sparito nei boschi impervi del comasco, che

conosceva bene dati i suoi trascorsi da bracconiere,

probabilmente aiutato da amici e conoscenti. Fino a quando di

lui si è persa ogni traccia. La sua fuga si è conclusa ieri in

Montenegro, dove ora per per lui ci sarà l’estradizione. (ANSA).



—

