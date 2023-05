Erdogan, dopo ballottaggio proclameremo il secolo della Turchia

Condividi l'articolo

“Con il permesso di Allah, il 28 maggio annunceremo il secolo della Turchia”. Lo ha scritto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sui suoi social media facendo riferimento alla data in cui si terrà il secondo turno delle elezioni dove punta a vincere contro il candidato delle opposizioni Kemal Kilicdaroglu. “La Turchia si aspetta da noi servizi e iniziative, la nostra nazione si aspetta da noi il conseguimento dei suoi obiettivi”, ha affermato il leader turco ringraziando gli elettori che lo hanno sostenuto nel primo turno di quelle che ha definito le “elezioni più critiche”, dove ha ottenuto il 49,5% dei consensi. “Abbiamo lottato duramente senza provocazioni, ignorando le pressioni, senza essere intimiditi, e non abbiamo ceduto di fronte alle difficoltà”, ha aggiunto il presidente turco ricordando che il ballottaggio si terrà nel giorno successivo al 63esimo anniversario del golpe del 1960, il primo colpo di Stato della storia della Repubblica turca, quando una giunta militare spodestò il governo guidato di Adnan Menderes, premier che arrivò al potere in seguito a quelle che sono ritenute le prime elezioni democratiche del periodo repubblicano e da sempre ritenuto da Erdogan un riferimento politico.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte