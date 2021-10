Erdogan minaccia di espellere 10 ambasciatori occidentali

Condividi l'articolo









Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha minacciato di espellere gli ambasciatori in Turchia di Canada, Francia, Finlandia, Danimarca, Germania, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Usa. “Ho detto al nostro ministro dell’Interno che non possiamo concederci il lusso di ospitare queste persone nel nostro Paese”, ha detto Erdogan riferendosi ai dieci ambasciatori come riporta l’agenzia Anadolu. I capi delle missioni diplomatiche avevano presentato il 18 ottobre un comunicato congiunto per la scarcerazione del filantropo turco Osman Kavala in carcere dal 2017.



