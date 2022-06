Condividi l'articolo

“Fino a che non agiranno in modo concreto non cambieremo la nostra posizione”. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, ribadendo l’opposizione di Ankara all’entrata di Helsinki e Stoccolma nella Nato per il presunto sostegno dei Paesi scandinavi a gruppi curdi ritenuti dalla Turchia terroristi.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte