Eredi Michael Jackson vincono appello contro HBO

(ANSA) – NEW YORK, 15 DIC – Gli eredi di Michael Jackson

vincono la causa in appello contro HBO per il documentario ‘Leaving Neverland’ (2019) nel quale si accusava la popstar di

abusi sessuali su due ragazzi minorenni. La famiglia aveva

intentato una causa da 100 milioni di dollari nei confronti

dell’emittente chiedendo che il documentario venisse ritirato e

non trasmesso. Poiché Jackson è morto, la HBO non poteva essere

citata in giudizio per diffamazione, tuttavia gli eredi

affermarono era stato violato un accordo di non diffamazione del

cantante firmato nel 1992 per ottenere l’esclusiva sulla

trasmissione del film-concerto Live in Bucharest: The Dangerous

Tour.

HBO aveva ribattuto che la clausola era irrilevante rispetto

alla disputa attuale e aveva accusato gli eredi di Jackson di

cercare di mettere a tacere le vittime degli abusi sessuali. HBO

ha ancora la possibilità di fare appello. (ANSA).



—

