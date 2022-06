Ericsson, 1 miliardo di abbonamenti 5G entro il 2022

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 21 GIU – Pandemia, smart working e didattica

da remoto hanno dato una forte accelerata all’adozione di reti

mobili. La nuova generazione di connessione, il 5G, ne ha

beneficiato in maniera costante, arrivando a segnare, entro fine

anno, 1 miliardo di abbonamenti a livello globale. Lo dicono le

ultime proiezioni dello studio Ericsson Mobility Report 2022,

secondo cui il traffico dati sulle reti mobili è raddoppiato

negli ultimi due anni. Il report prevede 4,4 miliardi di

abbonamenti 5G entro il 2027, con il 60% del traffico dati sulla

rete mobile globale che sarà gestito proprio dal 5G nei prossimi

cinque anni. Nel quinquennio, l’82% degli utenti europei con

almeno un abbonamento dati mobile avrà il 5G. Stessa percentuale

per la regione del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia

Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar) e

più del 74% nell’Asia nordorientale. In India, dove

l’implementazione del network deve ancora iniziare, si prevede

che il 5G rappresenterà quasi il 40% di tutti gli abbonamenti

entro il 2027. In termini globali, Ericsson afferma che il 5G

rappresenterà quasi la metà di tutti gli abbonamenti entro il

2027, quando supererà i 4,4 miliardi di sottoscrizioni. Il

rapporto conferma inoltre che il 5G sta crescendo più

velocemente di tutte le precedenti generazioni di tecnologie

mobili. Circa un quarto della popolazione mondiale ha

attualmente accesso alla copertura 5G. Solo nel primo trimestre

del 2022 sono stati aggiunti circa 70 milioni di abbonamenti. Il

rapporto sottolinea anche il ruolo sempre più importante della

tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) per la fornitura di

servizi a banda larga. Ericsson prevede che il numero di

connessioni FWA supererà i 100 milioni nel 2022, cifra che

dovrebbe più che raddoppiare entro il 2027, raggiungendo quasi i

230 milioni. (ANSA).



