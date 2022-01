Ericsson, 1 milione bimbi formati sul digitale entro il 2025

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 31 GEN – Ericsson, il gigante americano

dell’informatica, tra i principali fautori dello sviluppo del 5G

in Europa, ha avviato un nuovo progetto con cui intende formare

1 milione di bambini al digitale entro il 2025. L’iniziativa fa

parte del “World Economic Forum-aligned Edision Alliance 1

Billion Lives Challenge”, un movimento globale formato da

quarantacinque aziende leader del settore pubblico e privato.

I membri, tra cui Ericsson, si impegnano a dare la priorità

all’inclusione digitale come strumento fondamentale per il

raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle

Nazioni Unite, in modo che ogni persona possa partecipare

pienamente all’economia e alla società digitali. La “1 Billion

Lives Challenge” promuove e valorizza l’impegno in termini di

inclusione digitale da parte di governi, aziende e altre

organizzazioni in tutto il mondo. L’obiettivo sarà perseguito da

Ericsson attraverso il lavoro del team “Connect To Learn”, che

ha già formato oltre 200.000 bambini e giovani in più di 25

paesi dalla sua fondazione nel 2010. L’iniziativa consente

l’accesso a un’istruzione di qualità per le comunità

svantaggiate e non connesse e istituisce una piattaforma

digitale inclusiva con l’obiettivo di responsabilizzare la

prossima generazione con competenze digitali, essenziali per lo

sviluppo socioeconomico. Mira inoltre a migliorare la parità di

genere conferendo potere a donne e ragazze attraverso l’ICT.

(ANSA).



