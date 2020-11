Eriksen: “La gente mi vuole in campo? Conte ha altre idee”

(ANSA) – MILANO, 12 NOV – “La gente vorrebbe vedermi giocare

e anch’io vorrei farlo, ma l’allenatore ha idee diverse e io

come giocatore devo rispettarle”. Lo ha detto Christian Eriksen,

centrocampista della Danimarca e dell’Inter, intervistato dalla

tv danese Tv2 Sport sul proprio momento in nerazzurro.

“Per adesso non sto vivendo quello che avevo sognato. Le cose

per l’Inter non stanno andando bene, ma in passato, quando non

giocavo tanto, comunque sono arrivate tante vittorie. Quindi,

rispetto pienamente il fatto che gioco meno quando la squadra

vince”, ha proseguito.

“Il futuro? Per adesso mi concentro sul calcio giocato.

Vedremo se accadrà qualcosa quando si aprirà la finestra di

mercato. Per quanto ne so, comunque, sarò all’Inter anche dopo

l’inverno. Poi deciderò con il club”, ha concluso Eriksen.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte