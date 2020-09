ERT a Modena Smart Life 2020 con Degenerazioni

Giovedì 24 settembre alle ore 18.00 presso il Teatro delle Passioni e in diretta

Per il suo primo anno di collaborazione con Modena Smart Life 2020, il festival della cultura

digitale in programma dal 21 al 27 settembre, Emilia Romagna Teatro Fondazione propone

Degenerazioni, uno spettacolo che indaga il rapporto fra teatro e nuove tecnologie, a cavallo fra

rappresentazione dal vivo e fruizione digitale. La drammaturgia è affidata a Nadia Terranova, una

delle voci più apprezzate nel panorama editoriale italiano, finalista al Premio Strega nel 2019 con

Addio fantasmi (Einaudi); a dirigere in scena sei attori della Compagnia permanente di ERT

(Michele Lisi, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei, Cristiana Tramparulo, Jacopo Trebbi, Giulia

Trivero) è Riccardo Frati, artista che dal 2015 collabora stabilmente con Emilia Romagna Teatro

Fondazione.

Degenerazioni, in programma giovedì 24 settembre alle ore 18 al Teatro delle Passioni e in

diretta streaming sulla pagina facebook di ERT, si inserisce a pieno titolo nel tema del Festival,

“Network, vivere connessi”, scelto a settembre 2019 e che poi l’esperienza dell’isolamento ha reso

urgentemente attuale, obbligandoci a un’implementazione forzata di tutti i processi legati all’uso del

web e dei dispositivi digitali. Anche il rapporto che lega il teatro alla tecnologia ha vissuto una

nuova, e inaspettata, fase: il teatro – arte per antonomasia del corpo e della presenza, del contatto

e della prossimità, della percezione e del respiro – si è dovuto interrogare sui propri confini, sui

propri orizzonti operativi, sulle forme di connessione con la collettività, intessendo e rilanciando

così un dialogo complesso e stratificato con le tecnologie digitali. A partire proprio da questo

necessario ripensamento della pratica scenica, ERT Fondazione propone un dispositivo teatrale

che si dà come compito quello di esplorare le possibilità di interazione tra spettacolo dal vivo e

fruizione online, tra realtà “in carne e ossa” e universi virtuali. Coniugando immaginazione, ricerca

di socialità e riflessione critica, questo esperimento indaga non solo le dinamiche alla base

dell’impiego di strumenti digitali per alimentare la relazione teatrale con il pubblico al tempo del

Coronavirus e del suo difficile “dopo”, ma anche il senso delle trasformazioni in atto che

coinvolgono, a un livello più fondo, la pratica del pensiero e del corpo.

Modena Smart Life (www.modenasmartlife.it) è promosso da Comune di Modena, Fondazione San

Carlo, Fondazione di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Fondazione

Democenter, Camera di Commercio di Modena.

Nadia Terranova (Messina, 1978), si è laureata in filosofia col massimo dei voti, si è dottorata in

storia moderna e vive a Roma. Per Einaudi ha scritto i romanzi Gli anni al contrario (2015, vincitore

di numerosi premi tra cui il Bagutta Opera Prima, il Brancati e l’americano The Bridge Book Award)

e Addio fantasmi (2018, finalista al Premio Strega, vincitore del premio Subiaco Città del libro, del

premio Alassio Centolibri, del premio Nino Martoglio e del premio Mario La Cava, in corso di

traduzione in venticinque paesi tra cui gli Stati Uniti). Ha scritto anche diversi libri per ragazzi, tra

cui Bruno il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo 2012), Casca il mondo (Mondadori

2016) e Omero è stato qui (Bompiani 2019, selezionato nella dozzina del Premio Strega Ragazzi),

e un saggio sulla letteratura per ragazzi, Un’idea di infanzia (ItaloSvevo 2019). Il suo ultimo libro è

una raccolta di racconti, Come una storia d’amore, pubblicato per Giulio Perrone Editore e

selezionato al Premio Viareggio. Collabora con la Stampa, la Repubblica, il Foglio e altre testate.

Riccardo Frati si è laureato in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, indirizzo

Cinema, all’Università di Bologna con il documentario Uno di noi (2014). Fin dai primi anni

accademici ha affiancato allo studio un percorso pratico di approfondimento del linguaggio

audiovisivo attraverso produzioni eterogenee ottenendo riconoscimenti nazionali in vari concorsi

come il Take Action Contest, il 45Giri Film Festival, il CQFP Contest. Sempre nel 2014 ha fatto

parte della giuria alla 71 a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, nella sezione Venezia

Classici.

Dal 2015 collabora stabilmente con Emilia Romagna Teatro Fondazione per la quale ha curato il

visual design di varie produzioni teatrali come, tra le altre, la trilogia Istruzioni per non morire in

pace (2016), La classe operaia va in paradiso (2018), 1984 (2018) e La commedia della vanità

(2019).

Degenerazioni

dispositivo video-teatrale in diretta

di Nadia Terranova

regia Riccardo Frati

con Michele Lisi, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei, Cristiana Tramparulo, Jacopo Trebbi,

Giulia Trivero

luci Vincenzo De Angelis

movimenti di scena e attrezzeria Eugenia Carro

macchinista Stefano Matullo

capo elettricista Vincenzo De Angelis

aiuto elettricista Luca Logiudice

fonico Alberto Irrera

cameramen Stefano Triggiani, Andrea Ronzoni, Jacopo Tofanelli

si ringraziano Marta Lo Faso, Diego Capitani e Ana Dacinoi per la collaborazione

immagine di locandina Paola Caterina Presti

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

nell’ambito di Modena Smart Life

