++ Esame Suarez: calciatore non è indagato ++

(ANSA) – PERUGIA, 22 SET – L’attaccante uruguaiano Luis

Suarez non è indagato dalla procura di Perugia che coordina gli

accertamenti sul suo esame d’italiano all’Università di Perugia.

Lo ha appreso l’ANSA da fonti giudiziarie. Non risultano

coinvolti nemmeno persone dell’entourage dell’atleta.

Quella emersa con le perquisizioni di oggi sarebbe comunque

solo una parte dell’inchiesta in corso sulla quale stanno

lavorando i magistrati di Perugia guidati dal procuratore

Raffaele Cantone. (ANSA).



