Esami di maturità, quasi 34mila studenti pronti in E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 09 GIU – Mercoledì 17 giugno iniziano gli esami di maturità per l’anno scolastico 2019/2020 che, in Emilia-Romagna, coinvolgeranno 33.947 studenti. Per l’emergenza Covid-19 l’ultima prova è stata modificata per garantire la sicurezza di ragazzi, docenti e personale tecnico. In un liceo di Bologna previste anche barriere di plexiglass tra gli studenti e i professori della commissione. Un elemento “in più” e non necessario, sottolinea Stefano Versari, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna. “Le indicazioni che ha dato il comitato tecnico-scientifico, istituito presso il dipartimento di protezione civile, sono chiare, ma se qualcuno, come successo a Bologna, vuole aggiungere ulteriori elementi per la tutela della sicurezza, come il plexiglass, lo può fare”, ha precisato all’ANSA. (ANSA).



