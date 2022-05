Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 12 MAG – “Siete caldi?”. Così Laura Pausini, ricordando Madonna che nel 1987 tenne un leggendario concerto proprio a Torino, ha incitato il pubblico del Pala Olimpico all’inizio della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest.

In un sontuoso abito rubino, firmato Alberta Ferretti, la cantante ha saluto la platea insieme ai suoi due compagni di ventura, Mika, in completo giallo, e Alessandro Cattelan in Armani nero. (ANSA).



