Esce ‘Caregiving’, il manuale per chi assiste l’anziano

(ANSA) – MILANO, 22 NOV – Sono circa 3,8 milioni gli anziani

italiani con grave riduzione dell’autonomia nella vita

quotidiana e un milione quelli che necessitano di assistenza

perché non completamente autonomi nella cura della propria

persona. Partendo da questi numeri, in occasione del suo

trentesimo anniversario, la Fondazione Istituto Danone presenta

il volume “Caregiving – Manuale pratico per chi assiste

l’anziano” che racchiude preziosi consigli su come prendersi

cura e ridare dignità agli anziani.

“Questo volume parte dalla scienza per radicarsi nella

quotidianità e diventare uno strumento utile per affrontare il

tema dell’assistenza e tutto ciò che essa comporta. Attraverso

indicazioni pratiche, fornisce le corrette informazioni, non

solo per prendersi cura al meglio dell’anziano, ma anche per

restituirgli dignità” afferma Lorenzo Morelli, presidente del

Comitato Scientifico di Fondazione Istituto Danone.

Il manuale, la cui prefazione è a cura di Elena Bonetti,

ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, e che ha visto

l’apprezzamento da parte della Società Italiana di Gerontologia

e Geriatria, è dedicato alle persone che svolgono un ruolo

nell’assistenza dell’anziano, siano esse interne o esterne alla

famiglia. Grazie alla semplicità del linguaggio e all’ausilio

delle immagini, questo manuale (che comprende anche un libro di

ricette specifiche e un fascicolo di esercizi fisici ‘a misura

di anziano’) vuole essere uno strumento snello ed accessibile a

tutti i caregiver per supportarne il prezioso lavoro di cura. Al

tempo stesso garantisce il rigore scientifico e l’autorevolezza

necessari a spiegare come accompagnare e assistere l’anziano,

con indicazioni che vanno dall’adozione di uno stile di vita

sano che unisca una corretta alimentazione ad attività motoria

regolare, alla cura della sfera psicologica, fino all’attenzione

verso le fragilità fisiche. (ANSA).



—

