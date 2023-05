Esce il nuovo singolo di Hozier, ad agosto l’album

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 MAG – Il cantautore irlandese Hozier ha

annunciato che il suo prossimo album “Unreal Unearth” uscirà il

18 agosto, in Italia via Capitol Records Italy (Universal Music

Italia). “Unreal Unearth” è disponibile per il pre-ordine e

contiene i brani già pubblicati “Eat Your Young” e “All Things

End”, oltre al nuovo singolo “Francesca” in uscita venerdì 19

maggio. “Unreal Unearth”, composto da 16 tracce, è stato prodotto da

Hozier insieme a un incredibile cast di co-produttori, tra cui

Bekon (Kendrick Lamar, Drake), Jennifer Decilveo (Miley Cyrus,

Bat For Lashes), Jeff Gitelman (The Weeknd, H.E.R.). I suoni, lo stile e le influenze presenti nel disco spaziano

dal folk al rock e al blues, al soul, alla musica pop evocativa

e tutto ciò che sta in mezzo. In vista del suo tour di

quest’autunno, Hozier si sta attualmente esibendo negli Stati

Uniti con spettacoli pop-up in alcune città selezionate

registrando il tutto esaurito per le 11 date. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte