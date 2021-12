Esce in Italia ‘La mascella di Caino’ di Torquemada

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 DIC – TORQUEMADA, LA MASCELLA DI CAINO

(MONDADORI). Viene pubblicato per la prima volta in Italia ‘La

mascella di Caino’, il puzzle letterario più diabolico del mondo

di Torquemada, che sarà in libreria l’8 febbraio, con la

prefazione di Stefano Bartezzaghi e la copertina di Tom Gauld.

Nel 1934 il famoso e temibile cruciverbista dell”Observer’

Edward Powys Mathers, sotto lo pseudonimo dell’inquisitore

Torquemada, pubblica un enigma letterario: 100 pagine stampate

in ordine sparso, 6 assassini, 6 vittime. Chi ha ucciso chi?

Compito del lettore, accettare la sfida, tagliare le pagine del

libro e disporle nella sequenza corretta così da risolvere il

caso. Solo 4 persone in quasi cento anni sono riuscite a trovare

la soluzione, l’unica possibile tra le milioni di combinazioni,

le prime due volte negli anni Trenta, una nel 2016 e la quarta

nel 2020 durante il lockdown, dopo 6 mesi di tentativi.

Soluzione che non è mai stata resa pubblica. La mascella di

Caino è più di un libro game, più di un intrigo ed è ricco di

riferimenti letterari, citazioni, giochi di parole, frasi

surreali, poemi, necessari alla soluzione del mistero. Il titolo

del libro – La mascella di Caino – è un riferimento all’arma del “primo delitto della storia”, la mascella di asino che Caino

avrebbe usato per uccidere Abele. Nel 2016, Patrick Wildgust,

del Laurence Sterne Trust – un museo privato che si occupa di

narrativa non lineare, di libri cioè che superano i confini

delle strutture letterarie consuete, ad esempio le opere di B.S.

Johnson, Marc Saporta, Julio Corta?zar – provò a risolverlo

annotando tutti i riferimenti letterari e le piste da seguire

presenti nel libro, dopo mesi di ricerche e aiuti esterni arrivò

alla soluzione. A metà novembre 2021, grazie a un video su

TikTok di una giovane assistente documentarista di San Francisco

il libro è andato esaurito ovunque e l’hashtag #cainsjawbone

sempre su Tik Tok ha quasi 13 milioni di visualizzazioni e si

sta creando un vero e proprio fenomeno alla ricerca della

soluzione dell’enigma. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte