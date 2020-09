Esce nuovo singolo di Bersani, e Cremonini si congratula

(ANSA) – ROMA, 18 SET – “Samuele Bersani e? un genio. Abbiamo vissuto per anni a 10 metri di distanza a Bologna, tra i piccoli portici arancioni che ospitavano le nostre canzoni e carriere.

Mi faceva sentire bene pensare che li? a due passi da me nascevano le sue. Mi ha detto un giorno che ‘io scrivo solo quando e? il momento giusto per farlo’. Oggi e? il momento giusto per ascoltarti Samu. Nasce con il nuovo singolo Harakiri il tuo nuovo progetto, che riporta tutte le cose al loro posto. #CinemaSamuele, che titolo. Nel momento in cui i cinema sono ammaccati e dimenticati, le produzioni in crisi, quando gli algoritmi a cui ci siamo venduti decidono cosa dovremmo vedere domani sera, tu riapri le sale e in ognuna ci proietti una canzone. Ricordi che le canzoni sono immaginazione e senza immaginazione e? impossibile capire gli altri”. Nel giorno di uscita del nuovo singolo di Samuele Bersani, arriva l’endorsement su Instagram di Cesare Cremonini. Subito la replica di Bersani: “Mi emozionano le tue parole Cesare! Mi emoziona il tuo gesto, quello di un principe dall’animo gentile. Quei piccoli portici arancioni e silenziosi avevano dentro la nostra reciproca stima, di note e parole. Ti voglio bene!”.

In un altro post il cantautore bolognese ha battezzato l’uscita del suo nuovo lavoro così: “Nel mio cinema si proiettano diversi generi di film, drammatici, ironici, terrorifici, addirittura fantascientifici. Io sono gia? felice di pensarvi all’entrata di una sala, che e? banalmente una stanza della mia vita. Perche? sia la mia vita che la copertina del mio album sono un condominio e spero di trovarvi presto sulle scale o ad una riunione”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte