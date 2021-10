Esce State of Terror, Hillary Clinton diventa giallista

Condividi l'articolo









NEW YORK – Sarà in edicola il 12 ottobre l’opera prima di Hillary Clinton da giallista. ‘State of Terror’ (Simon and Schuster e St. Martin’s Press) è stato scritto a quattro mani con la scrittrice canadese Louise Penny.

Stando alla sinossi, una segretaria di Stato di fresca nomina con il compito di ricostruire la leadership americana dopo anni di influenza all’estero in calo viene subito messa alla prova da un’ondata di attentati terroristici che rischiano di destabilizzare l’ordine mondiale. Hillary Clinton e Louise Penny sono amiche di vecchia data e l’ex segretario di Stato non ha mai nascosto la sua ammirazione per la scrittrice. Nel suo memoir, ‘What Happened’, racconta infatti di “essersi immersa nei gialli di Louise per trovare conforto dopo aver perso nel 2016 contro Donald Trump”. In Italia il libro uscirà il 15 ottobre, pubblicato da Einaudi Stile Libero.

