Eseguito sequestro per indebita percezione fondi Ue

(ANSA) – TERNI, 10 NOV – Avere indebitamente beneficiato di

provvidenze comunitarie erogate nell’ambito del Programma

operativo nazionale a carico del Fondo europeo di sviluppo

regionale, concesse dal Ministero dell’Università e della

Ricerca, è l’ipotesi accusatoria che ha portato all’esecuzione

ad un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip di Milano

su richiesta dalla Procura europea nei confronti di una società

ternana. Secondo gli inquirenti questa avrebbe percepito circa

230.000 euro quale profitto del reato di truffa aggravata ai

danni della Unione europea e dello Stato.

Il provvedimento è stato adottato al termine di un’indagine

condotta dal Nucleo di polizia economica finanziaria di Terni

sulla società, ora in liquidazione. Secondo la ricostruzione

degli inquirenti questa avrebbe, con la fittizia attestazione e

dichiarazione di presenze di personale dipendente impiegato

nello svolgimento delle attività finanziate (ricerca e

sviluppo), falsificato la documentazione di spesa di un progetto

di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inducendo in

errore l’ente erogatore dei finanziamenti comunitari e

nazionali, circa l’entità delle spese sostenute per la sua

regolare conclusione. Percependo quindi in maniera indebita –

secondo l’accusa – contributi pubblici.

Sono stati deferiti alla Procura europea – si legge in una

nota della guardia di finanza – gli amministratori pro tempore

della società e contestata la responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche.

Il personale del Nucleo di polizia economico e finanziaria di

Terni, su delega del Procuratore europeo, ha sequestrato il

presunto profitto del reato “congelando” la somma equivalente

presente sui conti correnti in uso alla società, così come

disposto dal gip. (ANSA).



