Eskhol Nevo, Le vie dell’Eden è un libro rock’n’roll

(di Mauretta Capuano) (ANSA) – ROMA, 26 FEB – ESHKOL NEVO, LE VIE DELL’EDEN (NERI

POZZA, PP 249, EURO 18). I nostri istinti profondi,

l’attrazione, il sesso, l’amore e l’ambiguità nei rapporti di

coppia e nelle relazioni umane. Eshkol Nevo, l’autore di ‘Tre

piani’ che ha ispirato il film di Nanni Moretti, in concorso al

Festival di Cannes 2021, nel suo atteso nuovo romanzo ‘Le vie

dell’Eden’ , pubblicato sempre da Neri Pozza, indaga nella

natura umana e nei suoi segreti in tre storie che alla fine si

uniscono fra loro. Tre parti come era accaduto per i tre piani

dell’anima del precedente romanzo, ma in modo più sottile.

“E’ il mio libro più intenso, più aggressivo, più sensuale,

direi quasi libidinoso. Ne ho parlato con la mia editor che ha

cercato di contenermi mentre faceva l’editing ma per me questo è

un libro rock and roll e lo volevo così. Avevo bisogno di questa

istintualità, di questa pulsione forte che c’è nel romanzo. In

20 anni di scrittura, in questa fase della mia vita, doveva

uscire così” racconta all’ANSA Nevo al suo arrivo in Italia che

ha scritto ‘Le vie dell’Eden’ durante la pandemia.

Lo scrittore israeliano, 50 anni, autore di capolavori come ‘Nostalgia’ e fondatore di una scuola di scrittura creativa, il

27 febbraio sarà alla Fiera ‘Testo’ di Firenze e poi a Bologna.

Nelle tre storie che racconta: quella di Mor e Ronen, in luna di

miele in Bolivia, che incontrano Omri, un musicista che ha da

poco divorziato. E poi il racconto del medico Asher Caro che

prova invece uno strano istinto di protezione paterna per la

giovane specializzanda Liat e infine le avventure di una coppia

che sta insieme da molti anni e ogni sabato va a camminare nei

frutteti, ma nell’ultima escursione a fine salita lui scompare,

c’e’ sempre un triangolo.

“Il triangolo dal punto di vista letterario è una forma molto

interessante. E’ la seconda volta che scrivo un libro che ha tre

parti e in ognuna delle tre parti effettivamente c’è un

triangolo. Nella prima storia il triangolo è ovvio. Nel secondo

racconto c’è il dottor Caro, c’è Liat e c’è la madre di Liat e

nel terzo l’uomo che scompare è in realtà due persone. Forse è

un uomo, forse è una donna, forse è entrambi. Mi piace molto la

forma di scrittura triangolare perché immediatamente scatena il

dramma, però non si sa mai, forse in futuro potrei passare al

pentagono” dice sorridendo Nevo che trasmette una grande

energia.

“Qui la connessione si ritrova nel finale del libro dove c’è il

mistero del frutteto di cui parla il titolo del terzo racconto

che è poi il titolo di tutto il libro in ebraico” spiega Nevo

che è molto amato in Italia e fa anche un omaggio agli scrittori

citando Paolo Giordano e Paolo di Paolo. “Strizzo l’occhio al

mio lettore italiano perché gli voglio restituire un po’

dell’amore che qui in Italia ricevo. E’ un paese dove vengo

quasi ogni due mesi, è la mia seconda casa” spiega.

Dopo ‘Tre piani’, un nuovo film da questo libro? “Ne sarei

felicissimo. Penso che questo libro potrebbe trasformarsi in una

serie tv, ogni sua parte in un film oppure un film con tutte e

tre le parti. E’ stata per me un’esperienza stupenda quella con

Nanni Moretti” racconta Nevo che non nasconde di essere

preoccupato per la guerra in Ucraina.

“Basta una conoscenza minima della storia del secolo scorso per

riconoscere questo mix letale di cattiveria e manie di grandezza

che ha Putin. Penso sia un uomo pericoloso e che la questione

potrebbe uscire tranquillamente dai confini dell’Ucraina”

afferma. “Negli ultimi due anni siamo stati costretti a tirare

fuori tutte le fonti di speranza possibile per affrontare le

distanze che ci obbligavano a tenere. A me ha aiutato Le vie

dell’Eden, la scrittura mi ha salvato”. E i segreti? “Hanno a

che vedere nel libro con la fiducia. Come fai a sapere chi hai

veramente difronte. Da 20 anni insegno scrittura creativa e

arrivano da me persone che mi sembrano del tutto normali, poi da

quello che scrivono scopro che nascondono un mondo di segreti

che non avresti mai immaginato” dice. (ANSA).



