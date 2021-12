Esperti in Belgio, auto-test e mascherine per le feste

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRUXELLES, 18 DIC – Auto-test in occasione di pranzi

e cene festive, contatti sociali limitati e mascherine. Sono i

consigli diffusi sulla stampa belga dagli epidemiologi del Paese

a una settimana da Natale per trascorrere delle vacanze ‘Covid

safe’. Restano nel frattempo in calo i principali indicatori

legati alla pandemia in Belgio: stando agli ultimi dati

dell’Istituto di sanità pubblica Sciensano, aggiornati questa

mattina, tra l’8 e il 14 dicembre sono stati rilevati in media

10.974 casi al giorno (-29% rispetto ai sette giorni

precedenti), i ricoveri si attestano a 2.834 (-16%), di cui 761

pazienti trattati in terapia intensiva (-9%). I decessi, in

media circa 44 al giorno, sono diminuiti dell’8%.

In vista delle festività, secondo il portavoce interfederale

Covid-19, Yves Van Laethem, la prima regola è quella di “non

presentarsi a una festa se si sta male” perché “c’è una

responsabilità personale nel non mettere in pericolo gli altri”.

Il portavoce invita inoltre tutti a fare un auto-test il giorno

stesso di un ritrovo sociale, anche se non si hanno sintomi. Un

altro consiglio è quello di limitare i contatti ad un massimo di

cinque-sei persone. Essenziale anche l’uso delle mascherine

quando si accolgono gli invitati, in momenti di raggruppamento e

in presenza di persone fragili.

Dal 26 novembre scorso in Belgio tutte le attività, compresi

i mercatini di Natale, i bar e ristoranti, devono tenere le

proprie serrande abbassate tra le 23 e le 5 del mattino, e

consentire un massimo di sei persone per tavolo. Chiuse anche le

discoteche e vietate le feste private in locali pubblici.

(ANSA).



—

