Esperti Usa, l’Ucraina sembra aver vinto battaglia a Kharkiv

L’Ucraina ha “probabilmente vinto la battaglia di Kharkiv”. Lo afferma – come riportato dalla Bbc – l’equipe di esperti dell’Institute for the Study of War. Nella sua ultima valutazione del conflitto, gli analisti militari affermano che alla Russia è stato impedito di circondare la seconda città dell’Ucraina e ora ha rinunciato a farlo. Kharkiv, nel nord-est del paese, è anche chiamata la città fortezza e in questa guerra, si è guadagnato quell’appellativo. Dall’inizio dell’invasione la cattura di Kharkiv è stato un obiettivo strategico per le forze russe. Ma dopo più di due mesi le forze di Mosca non solo non sono riuscite a farlo, ma secondo il think-tank con sede negli Stati Uniti, hanno addirittura abbandonato tale progetto.

Si ritiene infatti che le truppe ucraine abbiano respinto i russi fino al confine. Ma – prosegue la Bbc – questa non sembra essere una ritirata in piena regola, come si è visto intorno alla capitale Kiev. È un momento importante della guerra, piuttosto che una svolta.

