Esplode camper nel Milanese, donna morta carbonizzata

(ANSA) – MILANO, 19 GIU – Una donna è morta carbonizzata in

un camper esploso in una zona industriale di Rozzano, comune al

confine con Milano.

Secondo le prime informazioni intorno alle 15 c’è stata una

deflagrazione. La donna è stata investita dalle fiamme, un uomo

di 81 anni, probabilmente il marito, è riuscito ad uscire ed è

stato portato in gravissime condizioni con ustioni sul 90% del

corpo al Policlinico di Milano. Un secondo uomo, di 31 anni, ha

invece rifiutato il trasporto in ospedale nonostante alcune

bruciature.

Le fiamme e l’onda d’urto hanno investito anche un veicolo a

fianco e provocato qualche danno a due capannoni. La

deflagrazione è infatti avvenuta in via Boccaccio, strada

prevalentemente di impianti industriali.

La strada è stata chiusa per permettere il lavoro dei

vigili del fuoco. Da accertare la causa dell’incendio e

dell’esplosione, forse dovuta a una bombola del gas difettosa.

(ANSA).



