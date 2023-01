Condividi l'articolo

(ANSA) – S.OMERO, 07 GEN – Questa mattina, attorno alle

12,30, è esplosa una palazzina in via Roma a Sant’Omero in Val

Vibrata nel Teramano. A causare il crollo dell’edificio

probabilmente una fuga di gas. Al momento dell’esplosione solo

un anziano era presente nella sua abitazione, l’uomo è stato

estratto dai vigili del fuoco e portato in ospedale con ferite e

ustioni. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).



