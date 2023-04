Esplode un appartamento saturo di gas, un ferito

Condividi l'articolo

(ANSA) – BELLUNO, 15 APR – Una esplosione è avvenuta nella

notte in un appartamento di un complesso residenziale a Farra di

Feltre: una persona è ferita, 12 appartamenti danneggiati, 22

persone sono state evacuate. I vigili del fuoco sono arrivati

sul posto dopo l’1 dal locale distaccamento con personale

permanente e volontario e successivamente da Belluno. Hanno

evacuato alcune persone ancora all’interno degli alloggi. Il

ferito che si trovava nell’appartamento dove si è generata

l’esplosione è stato stabilizzato e portato in ospedale dal

personale sanitario del Suem. Le cause dell’esplosione, che

potrebbero essere riconducibili a una fuga di gas

dall’appartamento dove si trovava la persona rimasta ferita,

sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che questa

mattina stanno proseguendo gli accertamenti tecnici. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte