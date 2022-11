Essilux: accordo esclusivo con casa moda Brunello Cucinelli

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 21 NOV – La casa di moda Brunello Cucinelli

ed EssilorLuxottica hanno firmato un accordo esclusivo di

licenza per la progettazione, produzione e distribuzione di

occhiali da vista e da sole ‘Brunello Cucinelli’, che legherà le

due realtà per il prossimo decennio. Lo rende noto un comunicato

comune.

Il nuovo accordo entrerà in vigore il primo gennaio prossimo

e durerà fino al 31 dicembre 2032, con la prima collezione che

uscirà nel primo trimestre 2024, e rappresenta un’estensione

della collaborazione in corso tra le due società, che aveva

visto nel 2021 il lancio della prima capsule di occhiali con il

logo Brunello Cucinelli e Oliver Peoples, marchio di

EssilorLuxottica.

“Questa scelta che abbiamo condiviso con la stimatissima

EssilorLuxottica è molto di più di una firma, è un atto di

reciproco affetto e stima – commenta Brunello Cucinelli,

presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda –

tra due realtà che nascono dalla passione per la bellezza e per

la cura delle

cose fatte per bene. Con il compianto Leonardo Del Vecchio, del

resto, ho sempre avuto un rapporto speciale”, spiega Cucinelli.

“Siamo entusiasti di continuare il nostro viaggio con

Brunello Cucinelli, un marchio di lifestyle di lusso – aggiunge

Francesco Milleri, presidente e Ceo di EssilorLuxottica – che

rappresenta il glamour dello stile italiano contemporaneo.

Attraverso le nostre nuove collezioni, continueremo a offrire ai

consumatori di tutto il mondo occhiali dal design e dalla

lavorazione meravigliosi che incarnano il meglio dello stile

Brunello Cucinelli”, conclude Milleri. (ANSA).



