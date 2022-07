Estate: bollino nero, provvidenziale riapertura A4

(ANSA) – TRIESTE, 23 LUG – Grazie al coordinamento della

Prefettura e al supporto di Vigili del Fuoco, Polizia stradale e

Protezione Civile – tutti impegnati nella lotta contro

l’incendio che sta devastando il Carso – la Concessionaria

Autovie Venete è riuscita mercoledì pomeriggio a riaprire

l’autostrada nel tratto Villesse – Trieste Lisert in direzione

Trieste (oltre a Sistiana – Redipuglia in direzione Venezia) in

tempo per l’esodo del weekend.

Un intervento che Autovie giudica “provvidenziale” e che sta

consentendo ai vacanzieri di transitare lungo la rete senza

particolari disagi in un sabato da bollino nero. La previsione

per oggi è di superare i 180 mila transiti a fine giornata.

Proprio la barriera di Trieste/Lisert – chiusa per un paio di

giorni – è stata molto affollata dagli automobilisti che hanno

fatto registrare +20% di flussi alle ore 13 rispetto alla stessa

ora del sabato di un anno fa. In aumento del 13% (rispetto al

2021) anche i passaggi in uscita al casello di Latisana (verso

Lignano e Bibione) e San Stino +5% (verso Caorle).

Complessivamente rispetto al 2021 si registra un aumento dei

transiti del 7% su tutta la rete rispetto allo stesso periodo

del 2021, sia per le destinazioni balneari locali che quelle in

direzione Slovenia e Croazia.

Autovie Venete ha anche registrato molte partenze –

soprattutto al mattino – verso la montagna con flusso

particolarmente intenso lungo la direttrice Venezia – Udine in

direzione Tarvisio. Code si sono quindi formati ai piazzali del

Lisert, di Latisana, San Donà, San Stino e Cessalto.

Un incidente tra San Stino e il Nodo di Portogruaro, già

risolto senza conseguenze, ha creato verso le 15,00 di oggi

qualche chilometro di coda in direzione Trieste. La situazione

in quel tratto si sta normalizzando.

Domani sarà un’altra giornata da traffico molto sostenuto con

una previsione di 160 mila transiti. Sabato prossimo sarà il

primo grande esodo dell’estate e quindi una nuova giornata da “bollino nero”. (ANSA).



