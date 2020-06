Estate distanziamento diventa canzone e spopola sul Web

(ANSA) – MODENA, 20 GIU – L’estate del distanziamento sociale diventa una canzone il cui video pubblicato su Youtube in pochi giorni riceve sul web migliaia di visualizzazioni. L’autore è il modenese Dario Romeo, che nel singolo ‘Benissimo bellissimo’ prova ad immaginare come saranno le settimane al mare con la grande paura legata al Covid-19.

Romeo, classe ’87, ha auto-prodotto il progetto musicale: “Avevo il desiderio di esorcizzare le paure e le ansie indotte dal periodo che stiamo vivendo. Penso infatti che siamo tutti un po’ in bilico – spiega al Resto del Carlino – tra la voglia di vivere a pieno l’estate che arriva e i freni che ci vengono dal trauma troppo vicino e dalle necessarie restrizioni imposte dalla situazione purtroppo non ancora risolta. Spero che il singolo ‘Benissimo bellissimo’ possa essere un soffondono di serenità che accompagna la voglia di vivere di cui l’estate è manifestazione superlativa” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte