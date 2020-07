Estate: sindaca Riccione, ‘perplessa’ su Notte Rosa

(ANSA) – BOLOGNA, 23 LUG – La Notte Rosa, che in questo 2020

segnato dal Covid19 si trasforma in ‘Pink Week’ e proietta

l’ormai tradizionale ‘Capodanno dell’Estate’ – spalmato su 130

km di costa dai lidi di Comacchio a Cattolica e Marche – su una

settimana, lascia “perplessa” la sindaca di Riccione, Renata

Tosi che alla vigilia dell’evento, in programma dal 3 al 9

agosto, è stata raggiunta dalla lettera di una mamma e medico di

Perugia in cui le viene chiesto se non sarebbe stato il caso di

posticipare all’anno prossimo i festeggiamenti in rosa.

“Ne abbiamo ricevute diverse di lettere – spiega all’ANSA la

prima cittadina romagnola – anche con tagli diversi, ma tutte si

concludono con il dubbio” sull’opportunità di tenere la

manifestazione: “Condivido assolutamente la perplessità espressa

dalla signora – prosegue Tosi -: in questo anno molto

particolare, che ha richiesto e richiede particolare

responsabilità e particolare serietà, le sue parole sono

condivisibili e mi rendono un po’ perplessa. La Notte Rosa è un

evento mediaticamente molto forte, forse quest’anno troppo

forte. E un megafono, un grande megafono che con il

distanziamento sociale, forse, fa un po’ a pugni”. In una

stagione che è ripartita e in cui, chiosa, “sta andando tutto

bene”.

Come sembra sottolineare la signora perugina nella missiva

che la sindaca di Riccione ha reso pubblica, e in cui esprime la

sua preoccupazione per i possibili assembramenti in Riviera: “Non oso immaginare cosa accadrà durante la Settimana Rosa –

scrive la donna – quando ragazzi da tutta Italia si saranno dati

appuntamento a Riccione, non esattamente con l’intento di stare

a debita distanza gli uni dagli altri”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte