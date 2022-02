Estonia, ecco la mappa degli obiettivi russi in Ucraina

Condividi l'articolo

“Mosca è pronta per la guerra: l’intelligence russa ha compilato una lista di obiettivi in Ucraina per paralizzare la sua autodifesa”. Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa dell’Estonia, pubblicando una cartina dell’Ucraina in cui si vedono i punti sensibili da colpire in caso di attacco. “Sono gli obiettivi individuati dall’intelligence russa che, se neutralizzati, possono interferire con il comando, il recupero e l’approvvigionamento delle forze armate ucraine e l’approvvigionamento energetico dell’Ucraina”. “L’intelligence russa ha liste simili per altri Paesi europei”, si legge nel rapporto.



