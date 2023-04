Condividi l'articolo

Marco Cecchinato si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Estoril, in Portogallo, imponendosi nel derby con Fabio Fognini. Il 30enne di Palermo, n.96 ATP, si è aggiudicato il match in rimonta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, dopo quasi due ore di gioco, durante le quali il ligure ha subito anche un infortunio alla caviglia destra.

