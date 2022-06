Estorsioni al Genoa: chiesto il processo per 16 ultras

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 14 GIU – La procura di Genova ha chiesto il

rinvio a giudizio per 16 persone, per la maggior parte ultras

del Genoa, nell’ambito dell’inchiesta sulle estorsioni alla

società.

Nella richiesta, firmata dal sostituto Francesca Rombolà e

dal procuratore Francesco Pinto, Massimo Leopizzi, Artur Marashi

e Fabrizio Fileni, che erano anche finiti in carcere, sono

accusati di associazione per delinquere finalizzata

all’estorsione e violenza privata per aver estorto al Genoa dal

2010 al 2017 circa 327 mila euro. Con loro finiranno davanti al

giudice per l’udienza preliminare altri 13 indagati. Nessuno di

loro dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ha

scelto di farsi interrogare per contestare gli addebiti.

Secondo gli inquirenti il gruppo di tifosi avrebbe costretto

con minacce la società, nella persona dell’amministratore

delegato Alessandro Zarbano, a versare i soldi attraverso

fatturazioni per operazioni inesistenti in favore della Sicurart

di cui Leopizzi era socio occulto. Il gruppo è accusato inoltre

di avere aggredito i giocatori e gli allenatori quando non

vincevano le partite o non giocavano come volevano loro. Gli

ultrà secondo l’accusa avrebbero imposto la “pace del tifo” in

cambio di denaro.

Tra gli episodi contestati le minacce e le intimidazioni

agli altri tifosi rossoblù che non rispettavano le direttive di

Leopizzi circa il comportamento da tenere dentro lo stadio

quando ad esempio veniva deciso di non entrare per protesta

oppure al contrario di contestare i giocatori, le intestazioni

fittizie di società e aziende a prestanome per evitare possibili

sequestri da parte della magistratura nonché le lesioni ad

alcuni poliziotti al termine della partita Genoa-Crotone del 22

gennaio del 2017. (ANSA).



—

