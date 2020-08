Etna: attività stromboliana con emissione nube cenere lavica

(ANSA) – CATANIA, 14 AGO – Un notevole incremento

dell’attività stromboliana con emissione di cenere lavica è in

corso dal cono della sella del cratere di Sud-Est dell’Etna. Il ‘pennacchio scuro’ generato, sottolinea l’Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia- Osservatorio etneo (Ingv-Oe), è “disperso dal vento in direzione sud-sud est e con leggera

ricaduta di cenere nell’area di Pedara, Trecastagni e

Viagrande”. Personale Ingv-Oe sul terreno segnala la ricaduta di

materiale piroclastico grossolano sui fianchi del cono del Nuovo

cratere di Sud-Est. Questa attività esplosiva si caratterizza

per la persistenza e per la fluttuazione in intensità ed è

accoppiata a modeste emissioni di cenere.

Dal punto di vista sismico l’ampiezza del tremore mostra

variazioni nella fascia dei valori medi e, talvolta, in quella

dei valori alti. La localizzazione della sorgente del tremore

risulta confinata nell’area del Nuovo Cratere di Sud-Est, ad una

quota di 2.900-3.000 m sopra il livello del mare. Dal punto di

vista infrasonico non si segnala attività di rilievo.

Dall’osservazione dei parametri relativi alle deformazioni del

suolo non si rilevano variazioni significative. L’attività

eruttiva al momento non impatta con l’operatività dell’aeroporto

internazionale di Catania. (ANSA).



