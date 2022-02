Etna: cessata fase parossistica da cratere di Sud-Est

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANIA, 11 FEB – E’ cessata la notte scorsa la

nuova fase eruttiva dal cratere di Sud-Est dell’Etna, che è

stata spettacolare e intensa, anche per l’elevata energia

interna alla struttura vulcanica. La ‘fontana di lava’ si è ‘spenta’ e la nube eruttiva, alta circa otto chilometri, emessa

dal cratere si è dispersa sul settore occidentale del vulcano.

Il flusso lavico nella notte è però apparso ancora alimentato e

il fronte più avanzato si attesta a circa 2.700 metri di quota.

E’ quanto emerge dalle osservazioni dell’Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

L’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto il

valore massimo alle 22 di ieri, ha subito una rapida diminuzione

riportandosi nel livello medio, dove al momento ancora si

mantiene mostrando, però, una tendenza ad un ulteriore

decremento. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico

rimane localizzato nell’area del cratere di Sud Est ad una

elevazione di circa 2.900 metri sopra il livello del mare.

Contestualmente anche l’attività infrasonica ha subito un rapido

decremento sia nel numero degli eventi che nell’ampiezza. La

rete tilt ha mostrato variazioni contenute entro pochi

microradianti durante l’attività di fontana di lava. Nessuna

variazione significativa è invece stata osservata nelle serie

temporali della rete Gnss.

L’Ingv ha emesso un’allerta per il volo (Vona) di colore rosso

che resta ancora attivo, ma l’attuale attività del vulcano non

impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale di

Catania (ANSA).



