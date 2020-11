Euro 2020, ct Marco Rossi esulta a casa: “Euro 2021 arriviamo”

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Il ct dell’Ungheria, il piemontese

Marco Rossi, esulta ma su Instagram, con la pubblicazione di un

post eloquente dopo che la ‘sua’ Nazionale ha ottenuto il pass

per la fase finale di Euro 2020, che si disputerà l’anno

prossimo. I magiari hanno sconfitto nello spareggio disputato a

Budapest l’Islanda per 2-1. “Euro 2021 arriviamo”, ha scritto

Rossi, condividendo il post – corredato da una foto con il suo

volto sorridente – assieme al proprio vice Giovanni Costantino.

Rossi non ha potuto seguire la squadra magiara, come del

resto lo stesso Costantino, dalla panchina, perché è risultato

positivo al Covid. Ieri – sempre sul proprio account social –

aveva scritto: “E’ da marzo che aspettiamo questa partita, so

quanto sia importante”, rivolgendosi ai propri calciatori. Con

Rossi ci sarà dunque un altro po’ d’Italia alla fase finale

dell’Europeo che andrà in scena fra l’11 giugno e l’11 luglio

dell’anno prossimo.

La formazione magiara giocherà in un Gruppo assolutamente

proibitivo (F), assieme ai campioni del mondo della Francia,

alla Germania e ai campioni d’Europa in carica del Portogallo.

(ANSA).



