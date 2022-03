Euro 2020: razzismo; 6 settimane carcere a tifoso inglese

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 30 MAR – Un giovane inglese è stato

condannato a sei settimane di carcere per gli insulti razzisti

rivolti a Marcus Rashford dopo la finale di Euro 2020, persa

dall’Inghilterra contro l’Italia anche a causa del rigore

fallito dal centravanti del Manchester United. Dopo aver

inizialmente negato ogni addebito, Justin Lee Price, 19 anni di

Worcester, ha ammesso davanti alla Kidderminster Magistrates di

essere l’autore di una serie di tweet offensivi contro Rahford.

“Price aveva preso di mira il calciatore per il colore della sua

pelle – ha dichiarato il pubblico ministero Mark Johnson -. Le

sue azioni sono state guidate da intenti razzisti e sono a tutti

gli effetti crimini d’odio. Chi discrimina i calciatori rovina

il calcio per tutti. Spero che questo caso renda chiaro a tutti

che non tollereremo il razzismo, e che i colpevoli verranno

perseguiti dalla legge”. (ANSA).



