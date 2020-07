Euro-Challenge, in Austria Luiten vola in testa

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Rimonta, sorpasso e leadership. Joost

Luiten vola in testa alla classifica dell’Euram Bank Open,

secondo torneo post lockdown organizzato in combinata tra

Eurotour e Challenge Tour. L’olandese, favorito della vigilia, a

Ramsau am Dachstein (nel distretto di Liezen, in Stiria), grazie

a un parziale di 63 (-7) su un totale di 128 (-12), è risalito

dalla sesta alla prima posizione e a metà gara vanta due colpi

di vantaggio sul francese Joel Stalter e sullo svedese Philip

Eriksson, secondi con 130 (-10).

Tra gli azzurri ottima prova di Lorenzo Gagli che passa dalla

81/a alla 17/a posizione (134, -6). Sul percorso del GC Adamstal

(par 70) giro bogey free (chiuso in 64, -6) per il toscano,

protagonista di 6 birdie. Il 34enne di Firenze precede in

classifica Francesco Laporta e Filippo Bergamaschi, entrambi

45/i (137, -3). Superano il taglio anche Federico Maccario ed

Enrico Di Nitto, 58/i (138, -2).

Niente da fare per Lorenzo Scalise (94/o con 141, +1), Aron

Zemmer (106/o con 142, +2) e Matteo Manassero (114/o con 144,

+4), tutti eliminati.

E ora l’Euram Bank Open (in scena a porte chiuse), che mette in

palio un montepremi complessivo di 500.000 dollari, è pronto ad

entrare nel vivo. Luiten guida, Stalter ed Eriksson inseguono.

Mentre Gagli è pronto a calare le sue carte. (ANSA).



—

