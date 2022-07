Euro donne: ct Bertolini, brave le ragazze a reagire

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Oggi le ragazze sono state brave

dopo il gol subito a freddo perché c’era il rischio di subire

psicologicamente, soprattutto a causa dei 5 gol contro la

Francia, la gara e farci trascinare via. Invece sono state

davvero brave a reagire”: così, ai microfoni della Rai, la ct

azzurra, Milena Bertolini, commenta il pari contro l’Islanda.

“Sapevamo e sappiamo che dobbiamo fare almeno 4 punti per

passare il girone – ha aggiunto – Grazie al lavoro collettivo

della squadra, quando abbiamo giocato palla a terra come

sappiamo fare le abbiamo messe in difficoltà e il gol è arrivato

proprio così ed è il risultato del cuore messo in campo”.

(ANSA).



