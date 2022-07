Euro donne: Spagna-Finlandia 4-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – Quattro gol e primi tre punti:

iniziano nel migliore dei modi gli Europei femminili di calcio

per la Spagna, che nella gara d’esordio supera in rimonta per

4-1 la Finlandia nella sfida, la prima del raggruppamento B

(girone dove ci sono anche Germania e Danimarca), che si è

giocata all’MK Stadium di Milton Keynes.

Al primo minuto di gioco è la Finlandia a portarsi in

vantaggio con la rete di Sallstrom. La Spagna prova subito a

reagire e trova prima il pari al 26′ con Paredes, poi il

sorpasso al 41′ con Bonmati con un bel gol di testa; al 30′

della ripresa la rete del 3-1 che indirizza definitivamente il

match sui binari delle spagnole realizzata da Garcia. In pieno

recupero, al 50”, il gol di Caldentey su calcio di rigore che

chiude la gara sul 4-1 per le iberiche. (ANSA).



