Eurocamera, con l’aumento dei tassi a rischio il bilancio Ue

Il Parlamento europeo suona l’allarme sull’impatto dell’aumento degli oneri finanziari per i prestiti effettuati per finanziare il Pnrr.

L’Aula ha dato via libera ad una risoluzione adottata mercoledì con 434 voti favorevoli, 99 contrari e 89 astensioni nella quale di esprime “profonda preoccupazione per il fatto che, senza l’adozione delle misure necessarie, l’aumento dei costi di finanziamento dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (Euri) potrebbe limitare gravemente la capacità del bilancio dell’Ue di finanziare le priorità e le politiche dell’Unione e di rispondere alle esigenze emergenti”.

