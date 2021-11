Eurodonne: Italia-Lussemburgo 82-48

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Secondo successo per l’Italia nelle

qualificazioni al campionato europeo 2023 che si giocherà in

Slovenia e Israele. Dopo il successo in casa della Slovacchia,

la squadra del ct Lino Lardo ha superato 82-48 il Lussemburgo a

Faenza e ora è capolista solitaria del girone H. Nell’altra

partita odierna, la Slovacchia si è imposta in casa della

Svizzera 65-60.

La miglior marcatrice del PalaCattani è stata Sara Madera,

con 16 punti. In doppia cifra anche Martina Bestagno (12) e

Marzia Tagliamento (11). A Faenza ha esordito in nazionale

Matilde Villa, 17 anni il prossimo 9 dicembre. A sostenere le

azzurre c’era anche Meo Sacchetti, ct della nazionale maschile

ed ex compagno di squadra di Lardo a Torino. Il presidente della

Fip, Giovanni Petrucci ,ha premiato con una targa Simona

Ballardini, bandiera della pallacanestro faentina e quasi 100

presenze in azzurro.

Così coach Lardo a fine partita: “Pur con tante esordienti la

squadra ha dimostrato grande maturità. In Slovacchia abbiamo

vinto una partita importante e delicata, stasera all’inizio ci

ha un po’ frenato la tensione di tornare a giocare davanti al

pubblico. Era la mia prima partita in Italia sulla panchina

della Nazionale ed è stata un’emozione da brividi. Gli obiettivi

sono stati raggiunti: abbiamo vinto le due partite e ampliato il

gruppo di giocatrici a disposizione anche per il futuro. Avanti

così”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte