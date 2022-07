Eurodonne: Olanda e Svezia non si fanno male (1-1)

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – Secondo pareggio nella prima giornata

di partite valide per il Girone C di qualificazione degli

Europei femminili di calcio, che si stanno disputando sui campo

d’Inghilterra. Sul terreno del Bramall Lane, a Sheffield, le

campionesse in carica dell’Olanda si sono fatte imporre il

pareggio (1-1) dalla Svezia: le scandinave allenate da Peter

Gerhardsson si erano portate in vantaggio con una rete di Jonna

Andersson, dopo 36′ di gioco, ma sono state raggiunte dal gol

della Roord al 7′ st. Nella classifica del Girone, Olanda,

Svezia, Portogallo e Svizzera hanno un punto ciascuno. (ANSA).



