Eurodonne: Portogallo e Svizzera di dividono la posta

(ANSA-AFP) – WIGAN, 09 LUG – La Svizzera e il Portogallo si

sono divise la posta in palio e il dominio per ciascuna frazione

di gioco: alla fine hanno pareggiato 2-2 a Wigan (Inghilterra)

nella prima giornata della fase a gironi dell’Europeo femminile

di calcio. I gol sono stati messi a segno da Diana Gomes (13′

st) e Jéssica Silva (21′ st) per le lusitane, dopo che Coumba

Sow (2′ pt) e Rahel Kiwic (5′ pt) avevano permesso alle

elvetiche di chiudere il primo tempo in vantaggio. Ripescato a

seguito dell’esclusione della Russia dalle competizioni Uefa, il

Portogallo sfiderà le olandesi mercoledì 13 luglio, sempre a

Wigan; le rossocrociate, invece, se la vedranno contro la Svezia

a Sheffield. (ANSA-AFP).



