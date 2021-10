Eurolega: Ax Milano-Stella Rossa 79-62

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 28 OTT – L’Ax Milano reagisce subito al ko

di Monaco e centra la sesta vittoria in Eurolega, asfaltando la

Stella Rossa 79-62. Una gara che la difesa di Milano approccia

in maniera molto aggressiva, propiziando un +20 (24-4) dopo

appena 9′: da lì l’Olimpia si mette in controllo e mantiene un

largo vantaggio fino al vano ruggito d’orgoglio degli ospiti nel

terzo periodo (50-41).

“Nel secondo tempo la gara è diventata una corrida –

sottolinea coach Messina -, sono stati permessi troppi contatti.

Quando loro si sono avvicinati nel punteggio, noi abbiamo sempre

fatto le cose giuste”. Milano scopre le mani al velluto di

Daniels (12 con 3/3 da tre), rivede un Tarczewski finalmente

tonico (10 con 3/3 da due) e si gode il riscatto di Shields

(18), celebrando il 1500esimo rimbalzo di Hines (quinto nella

storia dell’Eurolega a superare questo traguardo). “Abbiamo

affrontato la partita – evidenzia Shields – nel modo giusto”.

Una doppia buona notizia per Milano che, complice la sconfitta

del Barcellona a Tel Aviv, torna in testa alla classifica. E

giovedì prossimo ci sarà, sempre al Forum, lo scontro diretto al

vertice. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte