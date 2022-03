Eurolega: Efes-Ax Milano 77-83

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 24 MAR – Colpo grosso dell’AX Milano che

ipoteca il quarto posto in Eurolega, e il conseguente vantaggio

del fattore campo ai playoff, sbancando 83-77 la Sinan Arden di

Istanbul contro l’Efes campione d’Europa in carica. La squadra

di coach Messina vince con una super rimonta e un’ottima

ripresa: sotto di 15 (36-51), l’Olimpia esce con un’altra

energia e un’altra voglia dagli spogliatoi, lasciando appena 26

punti negli ultimi 20′ dopo i 51 concessi prima dell’intervallo.

Il dato decisivo è la percentuale da tre dei turchi: 10/15 nei

primi 20′, 1/10 a seguire.

Ma sono lo spirito di squadra e la determinazione a rialzare

la testa dopo la brutta sconfitta di Tel Aviv a girare le sorti

del match. “I miei giocatori – evidenzia Messina – hanno giocato

dopo l’intervallo con una coesione incredibile. Una grande

difesa, hanno mosso la palla in maniera altruista, ognuno ha

dato un grande contributo. Abbiamo guadagnato un po’ di fiducia,

i ragazzi se lo meritano”. In una Milano che manda cinque

giocatori in doppia cifra, rubano l’occhio Rodriguez (12 + 8

assist) e Datome (14) che rendono vani i 27 punti di un

immarcabile Micic. (ANSA).



—

